Как оказать первую помощь при обмороке

Фельдшер Катаева: человеку без сознания нужно обеспечить приток воздуха. Летом каждому приходится сталкиваться с жаркими и душными моментами, в которых несложно потерять сознание. Переполненный транспорт или помещение без кондиционера и проветривания могут привести к обмороку. Медик рассказала, что делать, если человек при вас потерял сознание, и как ему оперативно помочь.

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Как рассказала фельдшер скорой помощи Таисия Катаева, летом случаи обмороков совсем не редкость. Обычно это происходит из-за духоты: организму не хватает кислорода, и он просто выключается. Да, на короткое время, но даже за эти мгновения может произойти что угодно, сообщил «МК в Красноярске».

Первая помощь при обмороке

Уложить пострадавшего на пол.

Убедиться, что есть пульс и дыхание.

Поднять ему ноги на 30−45 градусов.

Под голову подложить валик из чего угодно, например одежды.

Вызвать скорую помощь.

Обеспечить приток свежего воздуха — открыть окно, разогнать людей вокруг и т. д.

Расстегнуть одежду на груди, чтобы легче дышалось.

Побрызгать на лицо и грудь водой.

Что нельзя делать при обмороке

Усаживать вертикально.

Пытаться привести в сознание и тормошить, бить по щекам.

Обливать холодной водой.

Пытаться напоить бессознательного человека.

Но иногда обморок происходит не из-за духоты в помещении, а из-за другой болезни. Как понять, что потеря сознания — это всего лишь симптом, можно узнать в этом материале.