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Как оказать первую помощь при обмороке? Памятка для жарких дней

Фельдшер Катаева: человеку без сознания нужно обеспечить приток воздуха. Летом каждому приходится сталкиваться с жаркими и душными моментами, в которых несложно потерять сознание. Переполненный транспорт или помещение без кондиционера и проветривания могут привести к обмороку. Медик рассказала, что делать, если человек при вас потерял сознание, и как ему оперативно помочь.

Как оказать первую помощь при обмороке
© РИА Новости

Как рассказала фельдшер скорой помощи Таисия Катаева, летом случаи обмороков совсем не редкость. Обычно это происходит из-за духоты: организму не хватает кислорода, и он просто выключается. Да, на короткое время, но даже за эти мгновения может произойти что угодно, сообщил «МК в Красноярске».

Первая помощь при обмороке

  • Уложить пострадавшего на пол.
  • Убедиться, что есть пульс и дыхание.
  • Поднять ему ноги на 30−45 градусов.
  • Под голову подложить валик из чего угодно, например одежды.
  • Вызвать скорую помощь.
  • Обеспечить приток свежего воздуха — открыть окно, разогнать людей вокруг и т. д.
  • Расстегнуть одежду на груди, чтобы легче дышалось.
  • Побрызгать на лицо и грудь водой.

Что нельзя делать при обмороке

  • Усаживать вертикально.
  • Пытаться привести в сознание и тормошить, бить по щекам.
  • Обливать холодной водой.
  • Пытаться напоить бессознательного человека.

Но иногда обморок происходит не из-за духоты в помещении, а из-за другой болезни. Как понять, что потеря сознания — это всего лишь симптом, можно узнать в этом материале.