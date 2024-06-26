Как оказать первую помощь при обмороке? Памятка для жарких дней
Фельдшер Катаева: человеку без сознания нужно обеспечить приток воздуха. Летом каждому приходится сталкиваться с жаркими и душными моментами, в которых несложно потерять сознание. Переполненный транспорт или помещение без кондиционера и проветривания могут привести к обмороку. Медик рассказала, что делать, если человек при вас потерял сознание, и как ему оперативно помочь.
Как рассказала фельдшер скорой помощи Таисия Катаева, летом случаи обмороков совсем не редкость. Обычно это происходит из-за духоты: организму не хватает кислорода, и он просто выключается. Да, на короткое время, но даже за эти мгновения может произойти что угодно, сообщил «МК в Красноярске».
Первая помощь при обмороке
- Уложить пострадавшего на пол.
- Убедиться, что есть пульс и дыхание.
- Поднять ему ноги на 30−45 градусов.
- Под голову подложить валик из чего угодно, например одежды.
- Вызвать скорую помощь.
- Обеспечить приток свежего воздуха — открыть окно, разогнать людей вокруг и т. д.
- Расстегнуть одежду на груди, чтобы легче дышалось.
- Побрызгать на лицо и грудь водой.
Что нельзя делать при обмороке
- Усаживать вертикально.
- Пытаться привести в сознание и тормошить, бить по щекам.
- Обливать холодной водой.
- Пытаться напоить бессознательного человека.
Но иногда обморок происходит не из-за духоты в помещении, а из-за другой болезни. Как понять, что потеря сознания — это всего лишь симптом, можно узнать в этом материале.