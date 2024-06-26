Врач предупредил о нарушении зрения после перенесенного ботулизма

Носить очки не следует, эффективнее выполнять специальные упражнения для глаз.

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Речь после выписки из больницы восстанавливается быстрее, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Никифоров.

«Будет довольно долго беспокоить нарушение зрения. Тут помочь нельзя, это может быть и месяца два-три. Если надеть плюсовые очки, купить +3, зрение будет лучше. Но этого делать не нужно. Надо тренировать зрение вблизи-вдаль. Оно потом всё восстановится, насиловать себя не надо, но и лежать пластом не надо, когда всё само пройдёт. Речь восстанавливается очень быстро. Мы выписываем больных, им ничего не угрожает, но держать в станционере смысла не имеет. Мы ничем тут ускорить не можем. Сначала восстановится речь, затем зрение».



Никифоров также отметил, что курс восстановительной терапии «не определён», чётких рекомендаций нет. Он посоветовал вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Сегодня стало известно, что Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата против ботулизма. Лекарство на основе моноклональных антител способно «связывать» токсин в крови больного, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он не уточнил, когда испытания закончатся.

Сейчас в больницах остаются 148 человек с ботулизмом, 44 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Причиной вспышки массовое отравление.