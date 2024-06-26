Как вовремя заметить опасную родинку: рекомендации врачей

Родинки являются обычным явлением для большинства людей, и в большинстве случаев они безвредны. Однако, в некоторых ситуациях они могут представлять риск для здоровья и требовать удаления. Как понять, когда пора обратиться к дерматологу и рассмотреть возможность удаления родинок? Ответы на этот вопрос мы получили у экспертов в области дерматологии.

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Какие признаки родинок могут указывать на необходимость их удаления?

Основными признаками, указывающими на необходимость удаления родинки, являются изменения в ее внешнем виде. Елена Васильева, врач дерматолог-косметолог, главный врач Института красоты Belle Allure отмечает:

"Если образование асимметрично, с неровными контурами, имеют неравномерный цвет, максимальный горизонтальный размер более 6 мм, пигментное образование меняется в размерах, меняются контуры образования, меняется цвет образования, оно воспаляется, мокнет или кровоточит, размер в диаметре более 7мм. Данные признаки должны точно насторожить и в срочном порядке необходимо обратиться к дерматологу".



Врач-онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев подчеркивает важность самоконтроля и регулярного осмотра кожи:

"Для самодиагностики родинок чаще всего применяется шкала АКОРД (каждая буква этого названия соответствует определенному симптому, который должен заставить человека насторожиться):



А — асимметрия (половинки родинки неодинаковые)

К — края (неровные)

О — окраска (неоднородная)

Р — размер больше 6 мм

Д — динамика (родинка растет, становится более плотной, рельефной, начинает сочиться, светлеет или темнеет)

Если осматривая родинки, вы заметили один из этих признаков (а тем более несколько) – это повод обратиться к врачу. Возможно, такую родинку нужно как можно скорее удалить."



Какие виды родинок наиболее подвержены трансформации в злокачественные образования?

Существуют определенные типы родинок, которые имеют повышенный риск трансформации в меланому. По словам Расула Ахмаева, таких разновидностей несколько:

"Это диспластические (или атипичные) невусы (родинки с неровными краями, неоднородного цвета), невусы Ота, гигантские пигментные невусы (пигментные пятна размером 10-20 см и более)."



Любые родинки лучше наблюдать у специалиста и проходить профилактический осмотр у дерматолога с дерматоскопией не реже одного раза в год. Елена Васильева отмечает, что в связи с увеличением числа случаев меланомы ранняя диагностика становится особенно важной:

"Ежегодно в нашей стране проводится день меланомы, где любой желающий может пройти бесплатную диагностику, обычно это проводится в мае, перед активным солнцем."



Как отличить безопасные родинки от тех, которые могут представлять угрозу?

Определение риска требует профессионального подхода. Важно регулярно проходить осмотр у дерматолога и проводить дерматоскопию. Современные технологии позволяют точно диагностировать состояние родинок".

"Сделать это позволяет процедура дерматоскопии – в специальный оптический прибор врач рассматривает родинки (в первую очередь подозрительные). Существует такой современный вариант дерматоскопии, как цифровая (или фото-) дерматоскопия, когда прибор подключен к компьютеру, что позволяет создать своеобразный «паспорт» кожи и затем следить за всеми изменениями в динамике," - объясняет врач-онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.



Если дерматолог или онкодерматолог считает родинку подозрительной, он обычно предлагает ее удалить. Также удаление может быть выполнено по желанию пациента по эстетическим соображениям, добавляет эксперт.

Как происходит процесс удаления родинок и какие методы наиболее безопасны и эффективны?

Процесс удаления родинок может включать несколько методов, в зависимости от их характера и локализации. Наиболее безопасные и эффективные методы включают хирургическое иссечение, лазерное удаление и криодеструкцию. Каждый метод имеет свои показания и противопоказания, поэтому выбор зависит от конкретного случая. Расул Ахмаев назвал наиболее подходящий вариант удаления родинок, и объяснил, почему:

"Оптимальный способ удаления, на мой взгляд, - это радиоволны, они оставляют минимальные шрамы на коже, при этом не сжигают (в отличие от лазера) родинку целиком – т.е. сохраняется фрагмент для отправки на биопсию. «Классическое» хирургическое удаление оставляет шрамы, а лазер иногда вообще полностью уничтожает родинку (хотя шрамов при этом не остается). Я предлагаю пациентам «золотую середину» - радиоволновое удаление невусов. Именно по этой же причине я советую не удалять родинки в салонах красоты, а идти в клиники, где используется не только лазер, но и другие методики."



Можно ли самостоятельно удалять родинки?

Эксперты категорически не рекомендуют самостоятельно удалять родинки.

"Я категорически против. Как и против прижигания невусов, например, чистотелом. Самостоятельно удаляя родинки, можно навредить себе, что порой приводит к крайне негативным последствиям – на месте родинки начинает расти опухоль. Поэтому единственный вариант – удалять родинки у врача", - предупреждает онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.



После удаления новообразований на коже практически сразу образуется корочка. Процесс заживления может занять от 2-3 дней до 2-3 недель, в зависимости от объема вмешательства.

"Важно помнить, что при любом методе удаления необходимо не мочить область процедуры в течение трех дней и строго следовать всем рекомендациям врача," — отмечает Елена Васильева, главный врач Института красоты Belle Allure.



Родинки могут быть как безопасными, так и представлять серьезную угрозу для здоровья. Важно внимательно следить за их состоянием и при любых настораживающих изменениях обращаться к дерматологу. Регулярные осмотры и профессиональное удаление родинок помогают предотвратить развитие злокачественных новообразований и сохранить здоровье кожи.