Ученые рассказали об эффективности нового препарата от ботулотоксина

Новый лекарственный препарат, создаваемый для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи, в ходе доклинических испытаний обеспечил 100% выживаемость животных. Об этом журналистам сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.

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"В рамках доклинических исследований на животных была показана способность препарата обеспечивать 100% выживаемость животных при летальной интоксикации ботулотоксином типа А. На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев", - рассказал ученый.



Щебляков добавил, что препарат создан на основе нейтрализующих антител, а сравнить его можно с действием противоботулинической лошадиной сыворотки, которые используется для экстренной профилактикой и терапии бешенства и ботулизма. В настоящий момент препараты на основе моноклональных антител широко исследуются и применяются для терапии различных инфекционных заболеваний, уточнил ученый.

26 июня министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее Щебляков сообщал ТАСС, что на проведение клинических исследований потребуется минимум год.