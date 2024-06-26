Помощник главы Минздрава: в больницах остаются 148 больных ботулизмом

В стационарах остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

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Он также отметил, что в медицинских организациях имеется достаточное количество противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи.

До этого в географию распространения ботулизма в России добавились Тамбовская, Ярославская и Костромская области. Там в больницы попали еще четыре человека.

21 июня судебные приставы Москвы приостановили работу цеха, где готовили салаты, которые, по предварительным данным, стали причиной вспышки ботулизма.

В российской столице с подозрением на ботулизм за помощью к медикам обратились 227 человек. Вспышки заболевания были зафиксированы также в Казани и в Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербуржец подхватил ботулизм в Москве и был избит по прибытии домой.