Врач прокомментировал миф, что проблемы с глотанием связаны с возрастом

По словам врача Александра Мясникова, сложности с глотанием, которые испытывает человек, нельзя списывать на возрастные изменения. Для точной диагностики нужно выяснить, какую именно пищу больному тяжело проглотить: жидкую, твердую или и то, и другое.

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Последний симптом указывает на то, что жалобы пациента связаны с функциональным состоянием.

В случае, если тяжело проглотить только твердую пищу, дисфагию может объяснить сужение просвета пищевода.

Для точной постановки диагноза в таком случае потребуется полный сбор анамнеза. Например, сложности с глотанием, сопровождаемые кашлем, могут говорить о повышенной кислотности, уточнил Мясников в программе «О самом главном».

При прогрессировании симптомов у пациента могут заподозрить воспаление пищевода или онкологию.

Еще одной причиной, которая усложняет процесс приема пищи, врач назвал ахиллезию. При данной патологии пищевод сужается в районе перехода в желудок.

Бывает и такая патология, как ахиллезия, когда конец пищевода начинает сужаться по типу клюва в зоне перехода его в желудок.

Также Мясников упомянул о случаях расширения пищевода до невероятных размером, когда исправить ситуацию можно только хирургическим путем. Это происходит при отмирании нервных окончаний в нижней части пищевода. В результате он расслабляется и увеличивается в объемах.

Напомним, ранее онколог Евгений Черёмушкин рассказал, как распознать рак пищевода. В первую очередь, это икота и отрыжка при приеме пищи, а также неприятные ощущения, возникающие при глотании. Ещё один симптом, указывающий на рак, ощущение быстрого насыщения во время еды.

Нарушения пищеварения – важная причина обратиться за консультацией к врачу, подчеркнул он.

Что касается кашля, возникающего не только во время приема пищи, но и в обычном состоянии, он может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс. Это хроническое заболевание, когда желудочный сок попадает в пищевод и раздражает его слизистую.