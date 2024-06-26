Новые случаи заражения геморрагической лихорадкой выявили на Дону

В шести районах Ростовской области отмечены случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Такие случаи выявлены в Сальском, Орловском Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском и Целинском районах. Все факты подтверждены лабораторным путем.

В ходе мониторинга зафиксированы также случаи заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку) в Ремонтненском, Заветинском и Дубовском районах. По данным ведомства, в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Звереве и в Орловском районе отмечены случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Переносчиками инфекций стали клещи, уточнили специалисты центра гигиены и эпидемиологии.