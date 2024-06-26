На скорый срыв человека, бросившего пить, указывает беспокойство о других

По словам нарколога Марата Агиняна, на то, что человек, бросивший пить, скоро сорвется, всегда указывает его поведение. Но изначально к срыву ведут малозначимые на первый раз взгляд решения и действия, опасность которых трезвенник не осознает.

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Согласно данным, представленным наркологом Маратом Агиняном, 80 человек из 100, бросивших пить, срываются и снова начинают употреблять в первый год трезвости. Из оставшихся трезвенников половина снова начинает «прикладываться к бутылке» во второй год после отказа от выпивки. В течение пяти лет срывается еще 15% трезвенников. Но чем дольше человек отказывает себе в выпивке, тем выше шанс, что он не начнет снова пить.

При этом на то, что человек идет к срыву, всегда указывает его поведение. Агинян отметил, ученые выявили 37 признаков того, что трезвенник снова запьет.

В первую очередь, это чувство тревоги, беспокойство о самочувствии, которое начинает его преследовать. При этом тяги к спиртному у него нет. Второй признак – отрицание. Осознав, что происходит что-то неладное, трезвенник начинает убеждать себя в том, что у него все хорошо.

Распознать приближающийся срыв нарколог может и по чувству беспокойства пациента о других. К примеру, в разговоре трезвенник начинает говорить, что он переживает за близких.

В последующем к тому, чтобы снова начать употреблять, человека толкают малозначительные на первый взгляд поступки и решения. Чаще всего это происходит на фоне событий, оказывающих влияние на жизнь. Например, трезвенник начинает ходить в кафе, где ранее пил, но заказывает вместо спиртного кофе. Пьет квас вместо пива, когда смотрит фильмы, повторяя старую привычку, но заменив одну из составляющих.

После этого происходит малый срыв. Трезвенник начинает пить, но ему удается остановиться. Осознав, что он не сорвался, и смог отказаться себе в дальнейшем употреблении, человек начинает думать, что держит все под контролем.

Эта иллюзия, влекущая к повторным срывам, которые ему также удается удачно преодолеть. В конце концов, это приводит к тому, что человек сам не замечает, как начинает употреблять в тех же количествах, что и ранее.

Агинян уточнил, что факторов, которые толкают человека к старой привычке выпивать, несколько, одна из которых вера в то, что он сможет остановиться в любой момент. При этом он видит только «красивую» сторону злоупотребления спиртным. Например, как расслабится под интересный фильм, выпив всего один бокал пива. При этом он продолжает испытывать сильнейшую тягу.

В отсутствие мотивации, которая поможет не пить, эмоциональное состояние пациента приводят к тому, что он снова становится алкоголиком.

Нарколог отметил, что держать себя в руках и не сорваться, пациент сможет только при постоянной работе над собой. Это самоконтроль, осознание того, что он зависимый, и умение вовремя распознать сигналы, ведущие к употреблению и разговоры с кем-то, кто поможет оставаться трезвенником, пишет «Газета.ру».