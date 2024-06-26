Ученые назвали два сигнала, после которых у человека находят рак через полгода

Ученые проанализировали самые частые жалобы пациентов, после которых через несколько месяцев у людей выявляют рак толстой кишки.

Новое исследование "подтвердило то, что я вижу на своем опыте", пишет в своем телеграм-канале онколог и проктолог Елена Смирнова.

Отмечается, что в рамках работы специалисты оценивали данные около 25 млн пациентов моложе 50 лет.

До постановки диагноза люди с раком кишечника на ранней стадии отмечали боль в животе, а также нетипичные кровяные выделения при походе в туалет, нарушение стула. Еще два частых симптома - потеря аппетита и анемия. В среднем, период от момента появления первых признаков недуга до постановки диагноза занимал от четырех месяцев до полугода.

Как отметила Елена Смирнова, перечисленные исследователями сигналы действительно совпадают с теми, которые встречаются на практике. Однако в реальности многие люди годами живут с опасными симптомами, принимают, например, слабительные средства, а до врача добираются очень поздно.

Онколог напомнила, что обнаружение рака на запущенных стадиях предполагает более сложное лечение, крупный объем хирургического вмешательства. Также в этом случае онкология тяжелее поддается терапии и она хуже переносится.

Недуг, пойманный на ранних стадиях, наоборот - "отлично поддается терапии", подчеркнула онколог, говоря о колоректальном раке.

Подводя итоги, специалисты отметили еще два момента: врачам необходимо более внимательно относиться к жалобам пациентов, направляя их на обследование как можно раньше, людям же с вышеперечисленными симптомами не стоит откладывать посещение врача и колоноскопию.