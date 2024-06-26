В Хабаровском кардиоцентре спасли женщину с тромбом в сердце и огромной миомой

В Хабаровский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии обратилась 47-летняя жительница Приморского края. Ей было необходимо лечение по причине выявленных проблем с сердцем, обнаруженных во время обследования на гинекологическую патологию и выраженную анемию по месту жительства.

© РИА Новости

Дополнительные исследования в кардиоцентре, такие как МРТ сердца и компьютерная томография, показали наличие не только гигантской миомы матки, заполняющей всю брюшную полость, но и флотирующего опухолевого тромба. Этот тромб, растущий из нижней полой вены, проникал в правое предсердие, правый желудочек и легочную артерию. Флотирующий тромб — это вид тромбоза, при котором кровяной сгусток закреплен к стенке сосуда лишь одним концом и свободно движется внутри.

Опасность этой ситуации заключалась в высокой вероятности того, что тромб мог оторваться в любой момент и вызвать массивную острую закупорку легочной артерии, что часто несовместимо с жизнью.

Для принятия решения о дальнейших действиях был созван междисциплинарный консилиум с участием онкогинекологов Хабаровского краевого онкологического диспансера. Было решено провести одномоментную операцию. Команда кардиохирургов, в состав которой вошли Евгений Россейкин, Евгений Кобзев и Илья Карпов, а также онкогинекологи Дмитрий Кушлинский и Дмитрий Серов, успешно выполнила сложное комбинированное хирургическое вмешательство. Сначала удалили гигантскую миому матки, которая занимала всю брюшную полость и сдавливала окружающие органы и ткани. Затем, при помощи искусственного кровообращения, извлекли флотирующий тромб из легочной артерии, правого желудочка и предсердия, а также из нижней полой вены. Для этого потребовалось снизить температуру тела пациентки до 28 градусов и на 7 минут полностью остановить кровообращение.

Послеоперационный период прошел без осложнений, контрольное обследование не выявило тромбов в нижней полой вене и правых камерах сердца. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога и кардиолога по месту жительства.