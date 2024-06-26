Пять правил, как избежать образования камней в почках

Мочекаменная болезнь — это заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Вместе с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом и подагрой, ее относят к «болезням благополучия». Подробнее о причинах возникновения недуга, а также как избежать его возникновения, «Вечерняя Москва» узнала у врача — уролога-онколога сети «Клиники Фомина» Дарьи Фирсовой.

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Что такое камни в почках

По ее словам, первым этапом возникновения камня является образование кристаллических ядер. Это происходит при перенасыщении мочи определенными веществами:

— Камни в почках (конкременты) представляют собой твердые формирования, образованные из различных солей в моче. Камни могут быть как очень маленькими, размером с песчинку, так и довольно большими, занимая всю полостную систему почки (коралловидные).

Какие симптомы сигнализируют о камнях в почках

Как рассказала врач, к возможным симптомам мочекаменной болезни относятся:

боли в поясничной области;

примесь крови в моче;

изменение характера мочи (неприятный запах, темная окраска, мутная моча);

частое мочеиспускание.

— При этом мочекаменная болезнь часто протекает бессимптомно, — подчеркнула Фирсова.

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Кроме того, может возникнуть почечная колика, когда камень вышел в мочеточник и застрял в нем, вызывая нарушение оттока мочи из почки, описала специалист.

К симптомам почечной колики относятся:

интенсивные боли в поясничной области и в области живота;

частое мочеиспускание малыми порциями;

боль при мочеиспускании;

кровь в моче;

тошнота и рвота;

повышение температуры тела, озноб.

Почему образуются камни в почках

По мнению уролога, существует несколько возможных причин образования камней в почках:

когда в моче содержится избыток кристаллообразующих веществ, таких как кальций, оксалат и мочевая кислота;

в то же время в моче могут отсутствовать вещества, которые предотвращают слипание кристаллов, что создает идеальную среду для образования камней в почках;

генетика;

питание.

— Развитие мочекаменной болезни тесно связано с образом жизни и диетой. Питание наряду с генетикой является одним из главных факторов камнеобразования, — подчеркнула Фирсова. — Путем изменения диеты мы можем изменить химический состав мочи и снизить влияние «литогенных факторов».

К литогенным факторам относятся:

низкий объем мочи;

повышенное содержание в моче кальция, оксалатов, мочевой кислоты, фосфатов;

дефицит защитных веществ, известных как ингибиторы кристаллизации, например цитрата и магния.

Как определить природу камней в почках и зачем это нужно

Определить природу камня можно сдав его на специальный анализ в случае отхождения камня или удаления при операции. Кроме того, существуют определенные анализы и исследования, по которым врач-уролог может предположить состав камня: компьютерная томография, биохимический анализ крови, биохимический анализ суточной мочи и другие.

— Знание состава вашего камня поможет определить причину его образования и даст подсказки, как снизить риск образования новых, — пояснила Фирсова. — В зависимости от природы камней, их количества, плотности и размеров, анатомических особенностей, наличия воспалительного процесса и обстоятельств, при которых мочекаменная болезнь была диагностирована, индивидуально избирается тактика лечения и профилактика. Возможные лечебные опции: современные хирургические методы или медикаментозная терапия.

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Как снизить риск образования камней в почках

Существуют простые правила, которые помогут снизить риск развития мочекаменной болезни или повторного образования камней в почках, продолжила врач:

Не допускайте обезвоживания.

— Пейте воду — разбавляйте мочу. Чем менее концентрированная моча, тем меньше вероятность камнеобразования. Объем суточной мочи у здорового человека в идеале должен быть не менее двух литров в день. Моча должна быть светло-желтой и прозрачной, без резкого запаха. Избегайте употребления сладких напитков. А вот кофе и чай отрицательного влияния не оказывают. Обращайте внимание на интенсивность потоотделения и температуру окружающей среды. В жару нужно пить больше, — заверила специалист.

Следите за массой тела.

— Ожирение — доказанный фактор развития мочекаменной болезни, отметила Фирсова. Липиды играют роль в образовании кристаллов и камней, потребление жиров коррелирует с экскрецией оксалатов. Не допускайте избыточного веса, худейте, — посоветовала Фирсова.

Ограничьте употребление животного белка и поваренной соли.

— Общее количество белков, полученных из мяса, рыбы, курицы, яиц, молока и сыра, не должно превышать 50–60 граммов в сутки, — уточнила врач. — Норма поваренной соли — не более 5–6 граммов в сутки. Помните о скрытых источниках соли: соусы, фастфуд, полуфабрикаты, сыры и пр.

При этом растительный белок не опасен, добавила онколог.

Употребляйте в пищу фрукты и овощи.

— Однако старайтесь избегать частого и избыточного употребления продуктов с высоким содержанием оксалатов: какао и шоколад, ревень, щавель, инжир, свекла, шпинат и пр., — отметила Фирсова.

По возможности используйте свежие или замороженные продукты, а не полуфабрикаты.

— По прогнозу ученых, проблема продолжит набирать актуальность, так как наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Это связано с тем, что во всем мире произошли существенные изменения характера питания людей, а также увеличилось число неблагоприятных экологических факторов, — сообщила специалист.

Современная урология достигла значительных успехов в лечении мочекаменной болезни. При выявлении камней в почках важно своевременно обратиться к врачу, заключила уролог.