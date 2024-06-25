Российский врач пожаловался на врачей-мигрантов

В российских медицинских учреждениях наблюдается быстрое замещение российских врачей мигрантами. Один из ведущих сосудистых хирургов Костромы, Антон Казанцев, столкнулся с подобной ситуацией, как сообщает информационный портал «Царьград».

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Согласно телеканалу, финалист конкурса "Россия - страна возможностей", который работал в "красной зоне", был уволен из-за отсутствия необходимости в его услугах, в то время как специалисты с нерусскими фамилиями были востребованы.Казанцев обратился к своим соотечественникам, заявив, что происходит настоящий геноцид русского народа. В распространенном интернет-ролике доктор рассказал о происходящем за последние несколько месяцев.

По его словам, процесс шел постепенно. Сначала ушли недовольные зарплатами и условиями труда старые врачи, а на их место пришли молодые специалисты с нерусскими фамилиями, недавно закончившие институт. Позже они стали неуправляемыми, и Казанцев обратился к начальству, но в результате сам оказался на больничном. Скорее всего, он уже не вернется к работе в этом медицинском учреждении, заключает «Царьград».