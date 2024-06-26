В Союзе пассажиров оценили идею штрафовать за неприятный запах

В России пока невозможно ввести штрафы за неприятный запах от пассажиров общественного транспорта, потому что реализация такой инициативы затруднительна. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

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Он отметил, что данную проблему уже обсуждали неоднократно, однако решить ее не получается.

«Но на самом деле многое сводится к тому, что нет объективной возможности как-то зарегистрировать такой запах. <...> К примеру, неадекватное поведение пассажиров можно зафиксировать с помощью камер видеонаблюдения. А в случае с запахами это будет считаться «усмотрением» — мнением правоохранителей или соседей. То есть это такая норма, которая с трудом поддается правоприменению», — сказал Янков.



По его словам, в случае принятия данной инициативы важно будет создать прибор, который будет улавливать неприятные запахи и фиксировать их по примеру алкотестера.

24 июня депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены в России к хулиганству, так как это доставляет дискомфорт и иногда даже представляет опасность для других людей. Свое предложение Милонов объяснил тем, что соседство с несоблюдающим гигиену пассажиром в поезде или на самолете превращается в пытку, особенно летом.