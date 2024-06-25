В Петербурге зарегистрирован первый случай завозного ботулизма

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в настоящее время находится на лечении первый пациент с ботулизмом. Как сообщили "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, мужчина - житель Московской области.

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Напомним, вспышка ботулизма произошла по всей европейской части страны, случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Вчера стало известно о том, что есть первые жертвы - 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде, умер в больнице.

На стационарном лечении, по данным Минздрава, остаются более двухсот человек с признаками ботулизма, из них 38 находятся в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).