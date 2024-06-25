Фельдшер объяснил, как помочь человеку при обмороке

Упавшего в обморок человека стоит оградить от скопления людей и обеспечить ему приток свежего воздуха, заявила в беседе с «МК в Красноярске» фельдшер скорой помощи Таисия Катаева. По ее словам, потеря сознания происходит из-за развивающейся гипоксии.

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"Не допускать скопления людей у пострадавшего. Таким образом, у пострадавшего больше свежего воздуха, и в случае прибытия бригады СМП доступ к пациенту не затруднен", — уточнила Катаева.



Фельдшер также призвала уложить пострадавшего на пол, приподняв ноги на 30–45 градусов, и вызвать медиков скорой помощи. Катаева посоветовала расстегнуть одежду на груди у пострадавшего и побрызгать ему на лицо прохладной водой. При этом она назвала неправильными действия, при которых упавшего в обморок бьют по щекам и пытаются напоить водой.

Пилотам рейса, летевшего из Санкт-Петербурга в Красноярск, ранее пришлось возвращаться в аэропорт из-за падения в обморок одного из бортпроводников.

Кардиолог Дмитрий Орловский прежде предупреждал, что дети, пожилые, а также люди, болеющие астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией, сильнее других подвержены солнечному удару. По его словам, в группу риска также входят беременные женщины и пациенты, пережившие инсульт и инфаркт.