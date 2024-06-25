Эндокринолог предупредил о вреде смузи-диет

Люди, придерживающиеся смузи-диет во время похудения, занимаются самообманом, а также сталкиваются с энергодефицитом, заявил в беседе с «ФедералПресс» врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По его словам, эти напитки не позволяют снизить процент жира в организме.

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"Люди, пьющие смузи, имеют дефицит в 50–80% от своей нормы. Это неизбежно приводит к срывам и отскокам. То есть худеют на 5 кг, а потом набирают 10 кг", — уточнил врач.



Эндокринолог обратил внимание на то, что во время похудения важно получать норму КБЖУ при помощи употребления продуктов, имеющих правильные инсулиновые и гликемические индексы. После стоит создать небольшой управляемый энергодефицит, который будет находиться в пределах в 10–15%, чтобы добиться желаемого результата.

Врач-диетолог Марьяна Джутова ранее предложила пить по утрам смузи или есть батончики из орехов и фруктов, а также каши, тосты с авокадо, фрукты, омлеты при отсутствии аппетита. По ее словам, ранний прием пищи помогает поддерживать обмен веществ в организме, а также спасает от переедания в дневное и вечернее время.

Нутрициолог Ирина Писарева прежде предупреждала, что употребление смузи и сока на голодный желудок может вызвать брожение, метеоризм или диарею. Она уточнила, что кофейные напитки также негативно влияют на работу ЖКТ.