Снизилась ли за последние несколько лет смертность от онкологии? Эксперты ответили

За 12 месяцев 2023 года смертность от злокачественных новообразований по отношению к 2018 году снизилась на 4,4 процента. Об этом 25 июня рассказала директор Департамента организации медпомощи Минздрава Екатерина Каракулина во время круглого стола Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему развития онкологической службы.

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Это достаточно серьезный показатель, который доказывает эффективность мер, которые принимали на протяжении пяти лет, уверена Екатерина Каракулина.

По ее словам, в настоящее время самая большая смертность наблюдается от рака легких, желудка и предстательной железы.

Она также отметила, что онкологические заболевания в России, как и во всем мире, являются серьезным бременем для системы здравоохранения. Чтобы решить проблему распространения онкозаболеваний, в РФ действует федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», напомнила Каракулина.