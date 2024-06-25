«‎Скрытая угроза»: врачи обсудили проблему отсутствия спорта в жизни людей

Почти треть (31%) взрослого населения во всем мире, это примерно 1,8 миллиарда человек, не достигают необходимого уровня физической активности, - такие данные по результатам мониторинга за 2022 год представила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Экспертов ВОЗ тревожит, что прослеживается очевидная тенденция к снижению физических нагрузок - с 2010 по 2022 год уровень активности уменьшился на 5 процентных пунктов.

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"Если эта тенденция сохранится, то, по прогнозам, к 2030 году уровень гиподинамии еще больше возрастет - до 35%, и в настоящее время мир далек от достижения глобальной цели по сокращению гиподинамии к 2030 году", - отмечается в сообщении ВОЗ.



Нормативы минимального необходимого для поддержания здоровья уровня активности известны: это 150 минут умеренных нагрузок в течение недели или 75 минут физической активности высокой интенсивности. "Сидячая" жизнь повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к набору веса и ожирению, сахарному диабету 2 типа, слабоумию и увеличивает вероятность некоторых видов онкозаболеваний - в частности, рака молочной железы и толстой кишки. Результаты исследования, инициированного ВОЗ, опубликовано в журнале The Lancet Global Health.

"Эти новые данные свидетельствуют о том, что мы упускаем возможность снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и улучшить психическое благополучие только за счет того, что повысим физическую активность", - заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.



Он призвал сделать все возможное, чтобы "обратить вспять эту тревожную тенденцию".

Уровень гиподинамии в развитых западных странах составляет 28%, а самые высокие показатели - среди жителей Азиатско-Тихоокеанского региона с высоким уровнем дохода (48%) и Южной Азии (45%).

"Вызывает обеспокоенность сохраняющееся неравенство между полом и возрастом. Во всем мире женщины по-прежнему чаще страдают от гиподинамии, чем мужчины, их показатель составляет 34% по сравнению с 29%. В некоторых странах эта разница достигает 20 процентных пунктов. Кроме того, люди старше 60 лет становятся менее активны, и важно поощрять их сохранять нагрузки и в пожилом возрасте", - констатируют в ВОЗ.



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"Отсутствие физической активности представляет собой скрытую угрозу глобальному здравоохранению и в значительной степени усугубляет бремя хронических заболеваний"



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"Нам нужно найти инновационные способы мотивировать людей быть более активными, учитывая такие факторы, как возраст, окружающая среда и культурные традиции. Сделав физическую активность доступной и приносящей удовольствие всем, мы сможем значительно снизить риск неинфекционных заболеваний и сделать население более здоровым и продуктивным", - настаивает директор по укреплению здоровья ВОЗ доктор Рюдигер Креч.



Несмотря на тревожные результаты в целом, примерно в половине стран за последнее десятилетие наблюдаются некоторые признаки улучшения. ВОЗ призывает изучать положительный опыт и использовать его для продвижения идеи активного образа жизни повсеместно.

"Пропаганда физической активности выходит за рамки поощрения индивидуального выбора образа жизни - это потребует подхода всего общества и создания условий, которые облегчат и обезопасят для каждого человека возможность быть более активным так, как ему нравится", - отметила глава Международного центра физической культуры подразделения ВОЗ по физической активности доктор Фиона Булл.



В ВОЗ подчеркивают: важно, чтобы в разработке мер, поощряющих и улучшающих физическую активность, делающих занятия спортом доступнее для разных слоев населения, в равной степени участвовали правительственные и неправительственные организации. Необходимо увеличивать инвестиции в этой сфере и использовать инновационные подходы, считают в ВОЗ.