В одной из школ Ульяновской области три четверти детей имели различные заболевания

Специалисты областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева из Ульяновской области осмотрели детей школы № 1 Радищевского района и выяснили, что у 74% из них есть проблемы со здоровьем.

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Заведующая ОДКБ Екатерина Куташова отметила, что различные специалисты, включая дерматологов и педиатров, осмотрели 239 школьников. У 177 из них обнаружены такие нарушения, как искривление осанки, плохое зрение и ожирение.

Врачи рассказали, что нельзя пренебрегать отдыхом на свежем воздухе, полноценным сном. Необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Врачи также предупредили, что проблемы со здоровьем вызваны избыточным употреблением сладостей и сидением за смартфонами и компьютерами.

Ранее сообщалось, что стоматологи рекомендуют проверять у них состояние зубов трижды в год.

Появился «черный список» компаний, производящих вредные для здоровья колбасные продукты.