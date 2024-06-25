Врачи назвали действенный способ снижения риска рака легких, почек и печени

В 1987 году в кардиологи начали использовать группу препаратов под названием статины. Их назначали при терапии дислипидемии, так как статины способны снизить уровень плохого холестерина в крови и мешают развитию атеросклероза.

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По словам врача Александра Мясникова, у статинов есть и другая, неожиданная способность. Они являются профилактическим средством против рака.

В частности, прием этих препаратов помогает снизить риск развития рака легких, печени и почек.

В эфире программы «О самом главном» Мясников объяснил, что статины включены в список средств, используемых в химиопрофилактике онкологических заболеваний. Еще одно свойство статинов, способность снижать выраженность воспаления.

Мясников отметил, что многие боятся принимать эти препараты, опасаясь побочных действий. Так, у пациентов могут отмечаться гормональные сбои, экстремально низкие показатели уровня холестерина, развитие диабета, ухудшение памяти, аллергия, слабость в мышцах, судороги, поражение лицевого нерва.

Врач призвал не отказываться от приема статинов, несмотря на грозный список побочек, поскольку они возникают у одного пациента из ста. Тем, кто уже начал прием статинов и не замечает негативного воздействия препарата, Мясников посоветовал не бросать их, так как хуже они точно не сделают.

Ранее Мясников рассказал, как выявить рак кожи – меланому. А онколог Максим Астраханцев заявил, что повреждение родинки не приведет к росту раковых клеток.