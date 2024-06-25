В Королеве прооперировали двухлетнюю девочку, проглотившую 13 магнитов

В Королевскую больницу привезли двухлетнюю девочку с болью в животе и рвотой. Мама объяснила, что дочь накануне играла с магнитными шариками и в какой-то момент проглотила их. В кишечнике девочки действительно обнаружились 13 магнитов, соединившихся в цепочку. Об этом рассказала пресс-служба подмосковного Минздрава.

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Ребенку провели операцию лапаротомическим методом. Хирурги извлекли магниты и ушили перфорации кишечника - когда магниты сцепились, то повредили его. Девочка остается под наблюдением специалистов, ее состояние оценивается как стабильное.

«Если ребенок проглотил монеты, магниты или другие инородные тела, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», - отметили в источнике.



Ранее сообщалось, что двухмесячный житель Люберец проглотил булавку. Предмет находился в конечном отделе тонкой кишки и оставался закрытым, поэтому внутренние органы не повредились. Хирурги сместили булавку в сигмовидную кишку и извлекли трансректальным путем.