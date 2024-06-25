На Урале врачи выходили братьев-близнецов весом всего один килограмм

В Областной детской клинической больнице выходили двух малышей, которые появились на свет в начале весны раньше срока и совсем крошеными - один мальчик весил килограмм, второй и вовсе 970 граммов.

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Оба нуждались в дыхательной поддержке, одного пришлось подключить к ИВЛ. Бригада ОДКБ на вертолете центра медицины катастроф отправилась к пациентам за 200 километров от Екатеринбурга. На месте они оценили состояние братьев и приняли решение: везти близнецов в областной перинатальный центр.

"Когда дети поступили к нам на выхаживание, один из них находился в тяжелом состоянии. Пациентов поместили в отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 для оказания необходимой медпомощи", - рассказал начальник неонатального отдела ОДКБ Марк Пруткин.



Малышей стабилизировали, перевели в отделение патологии новорожденных. Там они находились в инкубаторах, получая питание через зонд. Потому началась реабилитация, был применен логопедический массаж.

"Неонатологи в течение полутора месяцев бережно выхаживали мальчиков, чтобы к выписке они окрепли. В настоящее время малыши достигли массы тела 2600 граммов каждый и благополучно вернулись домой. Врачи ОДКБ продолжат наблюдать за развитием подопечных в динамике, взаимодействуя со специалистами по месту проживания близнецов через систему телемедицинских консультаций и Центр ранней помощи", - передает департамент информационной политики Свердловской области.



Как говорят врачи, их задача не только спасти маленькие жизни, но и научить родителей ухаживать за такими детьми.