Депутат потребовал от ресторанов раскрыть детали меню во избежание отравлений

Когда люди в магазине покупают продукты, то на этикетке могут прочитать информацию про ингредиенты, производителя и дату изготовления. Но, когда человек приходит в кафе или ресторан, он видит только меню. А где и когда взяли продукты, из которых блюда приготовлены, какого они качества и когда еда сварена-прожарена, не знает. Люди определяют качество общепита и готовой еды с доставки фактически опытным путем. Хотя уже были случаи массового отравления потребителей «на доверии». Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев считает, что правила информирования, установленные для продуктов в магазинах, должны распространяться и на общепит. Обращение на эту тему он направил в Минпромторг. В Госдуме считают, что тема — простор для широкого обсуждения с множеством вариантов применения и странно, что ее еще пока никто не поднимал.

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Не коммерческая и не тайна

В обращении к министру промышленности и торговли Антону Алиханову петербургский парламентарий напомнил, что по закону о защите прав потребителей изготовитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. По техническим регламентам, информация о пищевом продукте должна содержать в том числе сведения о составе продукта, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя. Также могут указывать и другие важные сведения.

Между тем фактически за рамками этих требований оказались различные службы доставки готовой еды и предприятия общественного питания.

«Полной информации о составе готовых блюд и происхождении ингредиентов или поставщиках нет ни в меню, предоставляемых клиенту, ни на сайтах компаний. Полагаю, что в условиях роста в Российской Федерации числа отравлений готовой едой требования к работающим в этой сфере предприятиям целесообразно ужесточить. В том числе в части предоставления полной и достоверной информации о происхождении, дате и времени изготовления, сроках годности готовой к употреблению продукции потребителю», — написал Алексей Цивилев в обращении.



Депутат попросил поддержать его предложение и оценить возможные перспективы его реализации.

«Парламентской газете» Цивилев уточнил:

«Надо обязать общепит указывать на сайтах и в меню наименование конкретных продуктов, если они магазинные, которые используются для приготовления блюд с датой изготовления. Например, молоко разных производителей, может, отличается и по вкусу, и по характеру обработки, и по свежести, и по сроку хранения. Картофель для пюре тоже может быть как свежего урожая, так и прошлогодний. Может быть российским, а может, и это не редкость, например, привезенным из Египта. А то и вовсе пюре может быть сделано из растворимых хлопьев. Но если в магазине потребители имеют возможность, прочитав этикетку, сделать выбор, то в общепите они лишены возможности узнать — баранина подается халяльная или из просто хорошего молодого барашка с фермерского хозяйства горных лугов Кавказа. Даже если что-то собственного производства, например морс, то хорошо бы знать, где взяли ягоды для этого морса».



Цивилев предупредил вопросы о коммерческой тайне рестораторов и профессиональных секретах шеф-поваров и подчеркнул, что речь идет не об указании в меню на отдельной странице или на сайте заведения перечня поставщиков. Людям важны сведения о происхождении продуктов, из которых готовятся блюда. И информация, насколько свежими или хотя бы не просроченными они были непосредственно перед приготовлением. По его мнению, такой подход повысит доверие к качественному общепиту, повысит естественную конкуренцию на этом рынке и, что самое главное — предоставит выбор потребителям, которые сегодня с трудом выбивают из официантов информацию о составе блюд из красочного меню.

«Это неправильно, когда люди должны все время методом тыка определять: тут кормят свежей едой, тут — замороженной и так далее», — заключил депутат.



Секреты ботулизма

На прошлой неделе полторы сотни человек в нескольких регионах России одновременно узнали, что такое пищевой ботулизм. Это редкое инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Отравление вызывает яд, который в условиях низкого содержания кислорода вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. А все потому, что люди в Москве, Нижнем Новгороде и Казани отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки. По информации следователей, по делу уже задержали гендиректора компании «Кухни на районе». Пострадавшие ели лобио или салат с тунцом, фасолью и яблоком.

А в сентябре 2023 года от готовой еды компании «Грин Бокс» в больницу с отравлениями и сальмонеллезом попали почти 300 петербуржцев. Роспотребнадзор уже позже выявил на площадках производителя грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. Но, когда люди заказывали в сервисе здорового питания доставку шпинатной вафли с яйцом, ветчиной и голландским соусом, они видели только красивую рекламную картинку и заманчивые слоганы. Состав, сроки хранения ингредиентов и какими курицами вынесены яйца, никто не знал — на сайте компании об этом не упомянуто.

Простор для творчества

Зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов согласен, что возникают вопросы, связанные с тем, какой состав у блюд в кафе, бистро, ресторанах и тем более в доставке. А также каковы условия приготовления, сроки годности продуктов и сроки годности самого блюда.

«Это, конечно, регламентируется определенными статьями закона. Но информацию об этом обычному потребителю достаточно сложно узнать. Поэтому здесь есть большое поле для обсуждения и дальнейшей проработки. Людям важно знать, им приносят свежее блюдо или оно сделано какое-то время назад, а потом заморожено-разморожено. Во многих ресторанах, кстати, идут навстречу потребителям и указывают ингредиенты блюд, но это не везде принято. Считаю, правильно делать в меню расширенное описание блюда, делать более доступной информацию о сроках и методах приготовления еды. С доставкой еще сложнее, тут нужно нетривиальное решение, потому что доставщики вряд ли могут сообщить клиенту информацию о привезенном товаре. Тут надо продумать механизм», — отметил депутат.



Александр Спиридонов вспомнил, что во время проверок общепита он сталкивался с ситуациями, когда еду готовили из продуктов не с истекшим сроком годности, но подходящим к концу, и развил тему пюре из картошки:

«Вкусовые и потребительские качества у свежих продуктов и у тех, у которых срок годности истекает, разные. Это надо понимать, потому что цены в кафе и барах за конкретное блюдо порой совсем не соответствуют продукции, из которой ее изготавливают. Вот вопрос с пюре из картофеля очень интересный. Картошка бывает искусственная, бывает свежего урожая, бывает прошлогоднего урожая. И все они разные по вкусу и по полезным качествам».



По мнению депутата, пришло время заняться этим вопросом и принять законодательные решения на эту тему.