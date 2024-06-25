По словам стоматолога Елены Мартыновой, далеко не всегда неприятный запах изо рта – это результат неправильной гигиены полости рта. Врач отметила, что с этой проблемой сталкивается каждый третий, и часто проблема вызвана нарушениями работы ЛОР органов или желудочно-кишечного тракта.

При этом справиться самостоятельно с неприятным запахом чаще всего невозможно. Ни жевательные резинки, ни ополаскиватели и другие освежители не смогут убрать причину, вызывающую проблему. Поэтому Мартынова рекомендует обратиться за помощью к специалисту.

В частности, поход к стоматологу не стоит откладывать, если имеются зубы, пораженные кариесом, воспаленные и кровоточащие десна. Кроме того, бактерии, скапливающиеся на поверхности зубов, языке и щеках с внутренней стороны, также могут вызвать неприятный запах.

Если долго откладывать поход к зубному, кариес, добравшийся до корней зубов, может привести к развитию гайморита, тонзиллита и отита, предупредила Мартынова.

Еще одна причина запаха – нарушение слюноотделения. Оно развивается из неправильного прикуса и непережеванной еды. Вследствие нарушений работы ЖКТ начинается активный рост вредных бактерий, провоцирующих воспаление в ротовой полости. Чаще всего галитоз развивается при злоупотреблении фастфудом, газировками и сигаретами.

Кроме того, на состав слюны, которая защищает ротовую полость, оказывают влияние щитовидная железа и печень, добавила Мартынова в разговоре с «Газетой.ру».

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