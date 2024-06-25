Пациенты с ботулизмом рассказали о первых симптомах заболевания

По данным Роспотребнадзора, 149 человек выписаны из стационаров после заболевания ботулизмом. Заболевшие выявлены в Подмосковье, Нижегородской области и в Казани. В географию распространения опасного заболевания в России добавились Тамбовская, Ярославская и Костромская области, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Паршинцев.

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Елена Чекунова постепенно идет на поправку. Правда, голова еще кружится – результат тяжелого отравления. Каждый день ей ставят капельницы. Нужно выводить из организма яд.

«В понедельник уже у меня было полностью плохое самочувствие, то есть была слабость и, что для меня было очень страшно, это диплопия, то есть у меня все двоится в глазах – вот такой очень сильный признак, я подумала, что это из-за духоты, из-за жары», – рассказала пострадавшая Елена Чекунова.



Но все оказалось серьезней. С диагнозом ботулизм она попала в инфекционное отделение на скорой. Несколько дней назад Елена заказала себе с доставкой блюдо из фасоли. И вроде бы даже оно показалось вкусным, но через день почувствовала себя плохо. И состояние все ухудшалось.

«В первые часы госпитализации введена противоботулиническая сыворотка. Ее введение пациентка перенесла удовлетворительно, на следующий день после стабилизации состояния она была переведена к нам в отделение», – отметила врач-инфекционист, заведующая отделением инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода Ксения Лысенко.



В Казани мать пострадавшей женщины Ирина, говорит: до сих пор переживают за дочь. Внучка плачет – мама в тяжелом состоянии в больнице уже несколько дней. Рассказывают, она заказала все то же блюдо из фасоли на работу. Именно поэтому никто из домашних кроме нее не пострадал.

«Она мне говорит: «Мам, мне стало плохо». Я спрашиваю: «Дочь, а в чем плохо-то?». Вот она мне говорит, что головокружение, тошнота, сухость во рту, даже с речью какие-то проблемы начались», – вспомнила мать пострадавшей Ирина.



Всего 18 человек с подозрением на ботулизм обратились за медпомощью в Республиканскую инфекционную больницу Казани. Все они ели салат с фасолью, заказанный по интернету.

«На госпитализации находятся 14 пациентов, восемь из них находятся в отделении реанимации и двое на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших все взрослые, возраст пациентов от 27 до 44 лет. Детей среди заболевших нет», – уточнил главный инфекционист Минздрава Республики Татарстан Халит Хаертынов.



Ботулизм – тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Если вовремя не оказать помощь, человек может умереть от остановки дыхания. Сами бактерии ботулизма чаще всего попадают в пищу из почвы.

«Бактерии, находящиеся в продукте, никоим образом на органолептические свойства продукта не влияют. Невозможно сказать, что в продукте есть токсин, он не меняет ни цвет, ни запах, ни вкусовые ощущения», – предупредил эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов и общественному здоровью, иммунолог Николай Крючков.



Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу. Из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции. Отобрано более тысячи проб биоматериала. Общее число заболевших – более 370 человек. В географию распространения ботулизма в России добавились Тамбовская, Ярославская и Костромская области.