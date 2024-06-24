Терапевт рассказал, как справиться с акклиматизацией

Акклиматизация — неизбежный процесс при прибытии в местность с разительно отличающимся от привычного климатом, ведь организму требуется оптимизировать жизнедеятельность и начать функционировать на новый лад. Каковы симптомы этого состояния и как с ним справиться, рассказала «Вечерней Москве» терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева.

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Симптомы акклиматизации

Симптомы акклиматизации будут зависеть от того, попал ли человек в холод, жару или высокогорье. Чаще всего в период отпусков мы сталкиваемся с акклиматизацией в жарких странах. Помимо непривычно высокой температуры воздуха, организм зачастую сталкивается еще и с чрезмерной или же резко недостаточной влажностью, что также может усугублять симптомы акклиматизации и приносить сильный дискомфорт.

В первое время при жарком климате у человека учащаются пульс и дыхательные движения, повышаются потоотделение и температура тела, часто меняется работа желудочно-кишечного тракта.

Как справиться с симптомами

Если в момент адаптации правильно помочь организму, то этот процесс не будет доставлять неудобств и пройдет максимально комфортно. При высокой температуре воздуха, в особенности в сочетании с экстремально сухим или влажным воздухом, необходимо регулярно восстанавливать водно-солевой баланс во избежание электролитных нарушений, которые могут привести к сбою в работе сердечно-сосудистой системы. Для этого нужно следить за питьевым режимом, а также можно дополнительно пить изотоники, разработанные для восстановления водно-солевого баланса при интенсивных физических нагрузках.

Также не стоит дополнительно обезвоживать свой организм алкогольными напитками. Питание в условиях акклиматизации должно быть сбалансированным, легкоусвояемым и все же по возможности привычным, чтобы не нагружать и без того находящийся в стрессе желудочно-кишечный тракт.

Не стоит забывать о необходимости защищаться от избытка солнечных лучей и тепла. Ношение головных уборов и легкой одежды, закрывающей подверженные сгоранию участки кожи, использование защитных средств с SPF — все это спасет вас от множества проблем.

Еще одна трудность поджидает отдыхающих по возвращении из отпуска: организму нужно вернуться к исходным «настройкам», а это тоже может занять некоторое время. Будет легче, если вы постоянно проживаете в умеренно континентальном климате: к нему нетрудно привыкнуть заново, так как он считается наиболее благоприятным для человека.

Но если из жары вы возвращаетесь в морозы под минус 40 градусов, то нужно будет очень хорошо позаботиться о себе. Организм может стать восприимчивым к респираторным инфекциям, могут обостриться хронические заболевания. Чтобы минимизировать данные проблемы, соблюдайте рациональный режим дня, высыпайтесь, исключите алкоголь и курение, ешьте много овощей.