Акушер предупредил женщин, когда необходимо обратиться к врачу

При обильных и длительных менструациях необходимо обращаться к врачу, рассказала акушер-гинеколог Анна Коссовская. Врач предупредила женщин о требующих срочной помощи симптомах в комментарии «Пятому каналу».

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«Как только пациентка приходит в аптечной пункт и выбирает для себя прокладки с большим количеством капелек на упаковке, и с каждым разом их все больше и больше, нужно пойти к врачу», — отметила Коссовская.



Врач объяснила, что продолжительность менструации и интенсивность выделений могут увеличиваться из-за того, что мышечная ткань матки замещается соединительной. Другими причинами такой проблемы она назвала регулярный дефицит сна, стресс, сильные нагрузки, резкое колебание массы тела, изменения рациона и различные заболевания, в том числе вирусные и гормональные.

При этом Коссовская предупредила, что, если менструация стала настолько обильной, что средства гигиены приходится менять каждый час, необходимо срочно обратиться к врачу.

«Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, конечно, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение», — призвала врач.



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