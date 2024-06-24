Флеболог рассказал о трех способах борьбы с «сосудистыми звездочками»

Летом не хочется скрывать ноги в плотных брюка,х и большинство девушек стремится побыстрее переодеться в легкие платья. Однако сосудистая сетка на ногах заставляет многих отказаться от этой идеи. Флеболог Каролина Новикова делится рекомендациями, как справиться со звездочками навсегда.

© unsplash

Почему появляются звездочки на ногах

В большинстве случаев сосудистая патология развивается именно на ногах. Не стоит думать, что звездочки — косметическая проблема. Как правило, изменения сосудов говорят о возможной болезни вен. Нередко звездочки — сигнал начала развития варикоза, однако, чтобы узнать точный диагноз, необходимо обратиться к специалисту, самостоятельно назначать препараты и мази от варикоза ни в коем случае нельзя.

Можно ли бороться со звездочками аптечными средствами

Специалист может назначить вам гели для наружного применения, медикаменты для улучшения циркуляции крови и для укрепления сосудов, но есть проблема — уже появившиеся звездочки ни одна мазь не уберет. Каролина:

«Сосуд уже поврежден и вышел на поверхность, я с трудом представляю мазь, которая может повлиять на его положение и вернуть его в изначальное здоровое состояние».



Что провоцирует появление сосудистой сеточки

Поклонницы соляриев, жарких курортов, бань, саун чаще других сталкиваются с сосудистой патологией. Регулярное расширение и сужение сосудов на максимуме всегда приводит к повреждению. Примерно 60% женщин обнаруживают звездочки в процессе беременности.

Как бороться с сосудистыми звездочками

Лазер

Если ситуация не запущена, можно обратиться к косметологу, который «постреляет» сосуды лазером. Будьте готовы к тому, что вам понадобится как минимум три сеанса, чтобы полностью очистить ноги. Кроме того, процедура довольно болезненная.

Склеротерапия

Когда сосудов слишком много и они занимают большую площадь тела, стоит подумать над склеротерапии. Суть процедуры в том, что врач вводит в вену раствор, который «сжимает» звездочки. После процедуры вас попросят не снимать компрессионные чулки, будьте готовы.

Электрокоагуляция

Неплохой способ для «запаивания» сосудов. Каролина:

«Сосуд еще больше повреждается и полностью пропадает. Обязательно тщательно выбирайте специалиста, так как процедура требует профессионального подхода. Она довольно серьезная».



Кстати, после электрокоагуляции часто остаются рубцы, особенно на светлой коже.