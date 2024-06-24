Нейрохирурги ФМБА прооперировали ребенка с ранением черепа

Специалисты Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России провели нейрохирургическую операцию ребенку с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, пострадавшему при ракетном обстреле Севастополя со стороны Украины. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства.

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"Проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное", - сообщили в пресс-службе.



По информации ведомства, девочка будет переведена из отделения травматологии в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России для дальнейшего лечения.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящий момент с пострадавшими работают клинические психологи - помощь специалистов агентства получили 17 пострадавших, в том числе все дети травматологического отделения.