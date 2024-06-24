Кофемашина: источник удовольствия или рассадник бактерий?

Кофемашина – верный спутник современного человека. Она дарит бодрость по утрам, позволяет насладиться ароматным напитком в офисе и дома. Но за удобством и комфортом скрывается опасность – кофемашина может стать источником опасных бактерий.

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И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с Life.ru предупреждает: в кофемашинах могут жить ацинетобактеры, кокки, бациллы, дрожжи и другие микроорганизмы. Они размножаются во влажной среде, где остаются частицы кофейной гущи, – в резервуарах для воды и молока, кофейном фильтре, капсульной камере, трубопроводах и диспенсерах.

Особую опасность представляют энтерококки, которые могут вызывать энтерококковый менингит. Это серьезное заболевание, которое может привести к глухоте, эпилепсии, гидроцефалии и задержке умственного развития у детей. Кроме того, энтерококки могут вызывать кишечные расстройства и заболевания мочеполовой системы.

Чтобы предотвратить размножение бактерий и избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать простые правила гигиены: