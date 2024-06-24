Тонизирующий напиток способен вогнать в депрессию

Регулярное употребление энергетических напитков может привести к серьезным психическим расстройствам, депрессии и агрессии, предупреждают врачи. Госдума уже рассматривает законопроект о запрете их продажи несовершеннолетним.

© Unsplash

Из-за того, что напиток постоянно «подбадривает» нервную систему, она расшатывается. Поэтому любители энергетиков нередко страдают расстройствами психики, они бывают агрессивными, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Отмечается, что в Госдуме уже начали рассматривать законопроект, который запретит продавать такие напитки детям. Документ принят в первом чтении.

Ранее была названа смертельная доза энергетиков. По мнению хирурга, даже 3–4 банки нанесут здоровью непоправимый ущерб.