Хирург-онколог назвал группы риска по развитию рака языка

Речь идёт о гражданах старше 65 лет, а также курящих пациентах.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А.С. Логинова Михаил Тигров уточнил, что заболевание чаще встречается у мужчин.

«Рак языка чаще встречается у мужчин — наверное, больше употребляют крепкий алкоголь и курят. У женщин тоже встречается. По запущенности — 50 на 50 случаи, их много. Обращаются пациенты поздно и стараются не замечать, когда появляются дефекты речи и выраженная болезненность. Отёк, который включает какую-то часть языка. Он может затруднять подвижность языка, затруднять глотание и быть уже болезненным при глотании какой-либо пищи, особенно солёной, острой, кислой. Это травмы, ожоги, при употреблении возникает мутация из-за длительной травмы слизистой, полости рта, глотки, гортани. Потому что мы пропускаем через дыхательные и пищеварительные пути воздух и газы, к которым не приспособлен наш организм. Они чужеродны и травмируют слизистые. Опухоли глотки помолодели за счёт папилломы вируса человека 16-го, 18-го типа. То, что касается опухоли полости рта — это пока что в основном люди, которым за 50-65».



Ранее Михаил Тигров предупредил о возможности развития рака из язв на слизистой рта. Если рана увеличивается в размерах, стоит обратиться к стоматологу. Также признаком заболевания специалист назвал образующийся вокруг неё инфильтрат.