Уролог рассказал, какие мужские болезни требуют срочного хирургического лечения

Существуют заболевания, типичные только для мужчин. По словам уролога Владимира Степанова, речь о патологиях полового органа, которые грозят серьезными последствиями.

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В первую очередь врач отметил перекрут яичка. Степанов отметил, что с этим состоянием могут столкнуться не только юноши, но мужчины в возрасте. Чаще всего предшествуют ей травмы, врожденная аномалия, резкое движение.

При патологии происходит скручивание семенного канатика и нарушение кровообращения в яичке. Это может привести к отмиранию тканей, а при несвоевременном лечении – бесплодию.

Еще одно грозное заболевание, о котором рассказал уролог, парафимоз. Болезнь обусловлена аномальным расположением крайней плоти, когда она сдвигается за головку члена. Исправить положение можно только путем хирургической операции, а при своевременном лечении орган может воспалиться, а в тканях начнется некроз.

Нередко мужчины сталкиваются с нефроптозом, когда правая почка смещается и опускается в малый таз. Заподозрить патологию можно по тянущим болям в районе поясницы, резкому понижению давления и общему недомоганию.

В запущенных случаях патология приводит к нарушению кровотока и других функций почек, а также грозит развитием сопутствующих осложнений, предупредил Степанов в разговоре с «Газетой.ру».

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