Подмосковные хирурги удалили женщине трехкилограммовую опухоль

Хирурги Видновской клинической больницы удалили 60-летней пациентке трехкилограммовую опухоль на ноге, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

© unsplash

«В Видновскую больницу обратилась 60-летняя женщина с объемным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Женщина длительное время – 15 лет – не обращалась за медицинской помощью, так как боялась хирургического вмешательства. Состояние пациентки осложняло наличие таких сопутствующих патологий, как сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому – доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки. В ходе 1,5-часовой операции мы удалили трехкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную опухоль на второй ноге, которая на тот момент достигла «скромных» размеров буханки хлеба», – говорится в сообщении.



Опасность липомы больших размеров состоит в том, что со временем новообразование может стать злокачественным, пояснили в ведомстве.

«Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, потому что может переродиться в онкологическую опухоль, нагноиться и причинять дискомфорт, мешая привычному образу жизни, поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», – приводятся в сообщении слова заведующего вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Дениса Мирошникова.



После операции пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.