«Начинаются с небольшой язвочки»: онколог рассказал о развитии рака полости рта

Если рана увеличивается в размерах, стоит обратиться к стоматологу.

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Также признаком заболевания специалист назвал образующийся вокруг неё инфильтрат. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А.С. Логинова Михаил Тигров.

«Чаще всего опухоли в полости рта начинаются с небольшой язвочки — травмы слизистой, на которую пациент с начала не обращает внимания. Хотя стоило бы, потому что в принципе все раны в полости рта должны заживать на протяжении небольшого срока. Чаще всего это видно. С микроранкой лучше, если она месяц не заживает, даже поменьше, три недели, обратиться к специалисту сразу и показать ему. Ранки в полости рта не заживают так долго. Если они будут болеть, можно обрабатывать специальными антисептиками, которые вам может порекомендовать любой стоматолог. Опухоли полости носа не так часто развиваются, нежели опухоль полости рта. Опухоль полости рта развивается гораздо чаще. Характеризуется язвочкой, которая не болит, пока не вырастет до больших размеров. Она имеет инфильтрат, новообразование вокруг себя и увеличивается. Тогда стоит обратиться не только к стоматологам, но и к онкологу, хотя бы за осмотром».



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