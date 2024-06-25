Кому нужны прививки от гриппа и коронавируса

Роспотребнадзор разработал проект ежегодного постановления о профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19. В нем содержатся рекомендации главам регионов, органам здравоохранения, образовательным учреждениям, руководителям частных организаций. Так, мэры и губернаторы вместе со своими департаментами здравоохранения должны осенью провести вакцинацию против гриппа с охватом 60 процентов населения субъекта и не менее 75 процентов людей из группы риска и лиц, работающих в организациях птицеводства, свиноводства и зоопарках. О том, какие нововведения появились в документе, в интервью «Парламентской газете» рассказала заслуженный врач РФ, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

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Татьяна Алексеевна, что регулирует документ Роспотребнадзора и что в нем нового?

Это достаточно серьезной документ, он регулирует подготовку проведения сезонной вакцинации от гриппа и коронавируса. С 1 августа начнется санитарно-просветительская работа среди населения. Это большая задача и медицинских работников, и общественности.

Медицина — это доказательная наука, поэтому все нормативно-правовые документы издаются на основе научных данных. В нынешнем постановлении есть некоторые новшества, которые касаются именно новой коронавирусной инфекции. В предыдущие годы — и в период пандемии, и спустя год — вакцинация делалась одним категориям населения, а теперь другим, есть уточнения, согласно обновленному Национальному календарю прививок.

Как планируют Национальный календарь прививок?

Он состоит из двух частей: первая, где вакцинация начинается с периода новорожденности от определенных управляемых инфекций, и вторая часть — это вакцинация по показаниям. Вот сюда входят и грипп, и теперь коронавирус, пищевой энцефалит и многие инфекции, которые у нас на территории страны фиксируются в небольшом количестве. Но и при командировке, и при длительной поездке, работе в эндемичных районах человек должен пройти вакцинацию.

Почему от одних инфекций длительный иммунитет, а от гриппа вакцинируют ежегодно?

Из-за мутации вируса гриппа. Благодаря изучению этой мутации в России существует полный цикл производства вакцин.

В сезон гриппа 2024-2025 изменится один штамм вируса А. Вместо штамма типа A/Darwin (H3N2) ожидается циркуляция вируса, подобного A/Thailand (H3N2).

Ежегодная вакцинация с учетом мутации вируса позволяет выработать иммунную прослойку среди населения, а постановление Роспотребнадзора говорит, сколько людей для этого должно быть привито — 60 процентов населения нашей страны и 75 процентов граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Кому в этому году рекомендуется привиться от коронавируса?

Вакцинация против коронавирусной инфекции рекомендуется лицам старше 18 лет, ранее не болевшим или не привитым, лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями. Особенно это касается пациентов, которые состоят на диспансерном учете с заболеванием легких: это бронхоэктатическая болезнь, хронические бронхиты, туберкулез. Естественно, люди, которые находятся на иммунодепрессивной терапии в стадии заболевания избирательно вакцинируются, в зависимости от решения лечащего врача.

Как усилить информированность населения о пользе вакцинации и профилактики?

На мой взгляд как педиатра, всегда важно рассказывать об опасности протекания заболеваний. Необходимо как можно больше говорить, почему болезни опасны и что вакцинация полностью исключает возможность инфицирования. Для меня первично говорить — чем опасна та или иная инфекция, в каком возрасте. Например, маленький ребенок тяжело переносит грипп, потому что он достаточно нейротоксичен для малышей, повышает вероятность осложнений менингита, синусита. Поэтому именно вакцинация среди населения и позволяет нам создавать иммунную прослойку, когда само общество защищает себя.

Важно создавать условия в семье, именно здесь культура отношения к своему здоровью на первом плане.

Вакцинация против кори введена в Национальный календарь в 1967 году, но в прошлом году инфекцию перенесли свыше 12 тысяч человек, да и в 2024 году отмечаются вспышки. Почему?

В российской системе здравоохранения были периоды, когда мы могли стать зоной, свободной от кори. Но из-за периодов массового и повального отказа от вакцинации этого не произошло.

Очень много было отказов от вакцинации против кори. Поэтому уменьшалась иммунная прослойка. Людей, которые имели защиту, становилась меньше. И если в детском возрасте корь протекает легко, то у взрослых гораздо тяжелее. Все детские инфекции у взрослых дают больше осложнений, чем кажется.

Некоторые медицинские работники, мои коллеги, тоже не всегда однозначно относились к вакцинации, были и те, кто мог отговаривать от нее, тоже такой момент у нас был, и мы этим долго занимались.

Я затрону всех, кто выступает против вакцинации. Понимаю, что в мою сторону могут лететь многие слова, но я врач, и я знаю, что это работает. Я сама всегда прививаюсь, абсолютно всегда, если нет каких-то противопоказаний.

На самом деле вакцинация зависит от того, насколько выстроен диалог пациента и врача. Задача медика — объяснить, что это за вакцина, что от нее может быть, как предотвратить побочные эффекты. Есть порядок наблюдения после вакцинации. Обязательно должен быть осмотр с термометрией, человек должен быть полностью здоров, после определенного заболевания или другой вакцинации должен пройти временной промежуток.

Слава богу, за всю мою жизнь я осложнений на вакцинацию не видела. Бывали случаи реакции на прививку, опять же у нас в России есть нормативно-правовая база, которая регулирует этот процесс.

Как будет проходить вакцинация в новых регионах?

В новых регионах законодательная база адаптирована к законодательству Российской Федерации. В этих территориях уже действуют наши нормы касательно системы здравоохранения, всех разделов, поэтому и контроль, и ответственность, и правила проведения той или иной манипуляции, прививок, вакцинации, все регулируются законодательством России. Если мы говорим о санитарно-эпидемиологическом благополучии, это 52-й закон, мы своевременно и очень быстро принимали все изменения, чтобы была возможность организовать работу.