Здоровье ваших вен: как понять, что образовались тромбы

Тромбы могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульт, инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии и даже гангрена. Важно уметь распознать симптомы тромбоза и знать, как предотвратить его развитие. Inc-News пообщался на эту тему с сосудистым хирургом, врачом-флебологом Екатериной Смарыгиной, чтобы разобраться в основных признаках тромбов и методах их профилактики.

Что такое тромб?

Тромб – это сгусток крови, образующийся внутри кровеносных сосудов. Его задача – остановить кровотечение при повреждении сосуда. Однако, если тромб становится слишком большим, он может перекрыть кровоток и вызвать серьезные осложнения.

Комментарий сосудистого хирурга, врача-флеболога Екатерины Смарыгиной:

"Человеческая кровь является тканью, пребывающей в жидком состоянии благодаря наличию свертывающей и противосвертывающей систем. Тромб является ответом свертывающей системы на повреждение стенки сосуда и помогает закрывать образующиеся 'пробоины'. Большое скопление таких сгустков приводит к тромбозу."



Специфические симптомы тромбов

Тромбы могут образовываться в разных частях тела, и симптомы будут зависеть от их локализации.

В ногах:

Боль в икроножных мышцах, усиливающаяся при ходьбе или надавливании.

Отечность нижней части голени.

Изменения цвета кожи (побледнение, синюшность)​.

В руках:

Отек и боль.

Изменение цвета кожи.

В других частях тела:

Боль и отек в области поражения.

Возможное изменение цвета кожи.

Комментарий Екатерины Смарыгиной:

"Основные места для возникновения этого явления - глубокие и поверхностные вены. В зависимости от расположения ощущения меняются. Для глубоких вен характерны отек, распирающая боль, повышение температуры, синюшный цвет конечности. Тромбоз поверхностной вены определяется болью и покраснением кожи по ходу вены, местной гипертермией, уплотнением."



Как распознать тромбоз

Ощущения и изменения в теле, которые могут сигнализировать о наличии тромба:

Боль и дискомфорт: особенно при движении или надавливании.

Одышка и боль в груди: при тромбе в легких.

Общее повышение температуры тела​.

В руках:

Отек и боль.

Изменение цвета кожи.

В других частях тела:

Боль и отек в области поражения.

Возможное изменение цвета кожи.

Комментарий Екатерины Смарыгиной:

"Основные места для возникновения этого явления - глубокие и поверхностные вены. В зависимости от расположения ощущения меняются. Для глубоких вен характерны отек, распирающая боль, повышение температуры, синюшный цвет конечности. Тромбоз поверхностной вены определяется болью и покраснением кожи по ходу вены, местной гипертермией, уплотнением."



Как распознать тромбоз

Ощущения и изменения в теле, которые могут сигнализировать о наличии тромба:

Боль и дискомфорт: особенно при движении или надавливании.

Одышка и боль в груди: при тромбе в легких.

Общее повышение температуры тела​.

Профилактика тромбоза

Изменения в образе жизни, которые помогают предотвратить тромбоз:

Регулярная физическая активность.

Поддержание нормального веса.

Отказ от курения.

Достаточное потребление жидкости.

Использование компрессионного трикотажа при необходимости.

Избегание длительного сидячего положения, особенно при перелетах или поездках​.

Комментарий Екатерины Смарыгиной:

"Специалист может предотвратить прямой летальный исход, а также защитить организм человека от негативных последствий - некроза тканей, пигментации и т.п. Профилактикой тромбоза при оперативном вмешательстве является предварительная консультация с сосудистым хирургом для оценки состояния кровеносной системы. При длительных стояче-сидячих нагрузках я рекомендую компрессионные гольфы или чулки, пить воду и прохаживаться при любой возможности. Единственной универсальной мерой профилактики для всех людей является движение."



Тромбоз – серьезное состояние, которое требует своевременного выявления и лечения. Если у вас есть симптомы, указывающие на тромбоз, немедленно обратитесь к врачу. Помните, что профилактика – лучший способ избежать этого опасного заболевания. Регулярное движение, правильное питание и соблюдение медицинских рекомендаций помогут вам сохранить здоровье сосудов.

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