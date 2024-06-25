В мире увеличивается число заболеваний оспой обезьян

Более 3,1 тыс. случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире с начала 2024 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 97 тыс. Сведения о заболевших поступили из 117 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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"Сегодня mpox остается угрозой для здравоохранения... С начала года поступили сообщения о зарегистрированных в мире более 3,1 тыс. подтвержденных лабораторным путем случаев", - заявила на брифинге в Женеве руководитель подразделения ВОЗ по борьбе с оспой обезьян Розамунд Льюис. В течение мая ВОЗ получила сведения о примерно 600 подтвержденных случаях из 26 стран, отметила она.



По словам Льюис, число заболевших растет, в частности в Африке. С апреля в ЮАР было зарегистрировано 13 подтвержденных случаев болезни. Крупная вспышка продолжается в Демократической Республике Конго - с начала года там заразился 9 291 человек и 419 из них умерли. О вспышке mpox недавно сообщила также Республика Конго, а в Камеруне были зафиксированы новые случаи болезни.

По данным ВОЗ, с 1 января 2022 года по 30 апреля 2024 года в 117 странах было зарегистрировано 97 208 случаев mpox, в том числе 186 с летальным исходом. На 30 апреля этого года больше всего заболевших с начала 2022 года было зарегистрировано в США (32 820). Далее в первой десятке идут Бразилия (11 212), Испания (7 992), Колумбия (4 226), Франция (4 218), Мексика (4 097), Великобритания (3 928), Германия (3 841), Перу (3 812) и Китай (2 357). Всего на эти страны приходится 80,8% заболевших.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зарегистрирован в 1970 году на территории ДРК. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.