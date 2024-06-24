Врач ФМБА объяснила, как справиться с атопическим дерматитом

Атопический дерматит считается одним из самых распространенных заболеваний кожи. Согласно исследованиям от 2018 года, его доля в структуре кожных заболеваний у пациентов из разных стран варьируется от 20 до 40%. Он сопровождается зудом, покраснением, сухостью и шелушением, в связи с чем может нарушиться сон. Вдобавок пациенты иногда усугубляют ситуацию, расчесывая проблемные места.

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Косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Тули в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметила, что выявить точную причину развития атопического дерматита довольно сложно. Проблема может возникнуть из-за хронического стресса или неправильного питания. Часто с таким диагнозом сталкиваются те, у кого от атопического дерматита страдают близкие родственники - то есть играет роль и наследственность. Кроме того, к раздражению кожи приводит пищевая аллергия, поллиноз и бронхиальная астма, бактериальные и вирусные инфекции (стафилококк, вирус простого герпеса, контагиозный моллюск).

«Атопический дерматит разрушает защитный кожный барьер. Главные симптомы - чрезмерная сухость кожи и зуд, приводящие к шелушению и растрескиванию. Следует избегать низкой влажности, экстремально низких/высоких температур, слишком холодной/горячей воды. Частое использование мыла также способно удалять влагу из кожи», - подчеркнула специалист.



В процессе лечения врач обычно назначает прием антигистаминных и седативных препаратов. Для борьбы с сухостью кожи используются эмоленты - наружные средства. Их необходимо наносить несколько раз в день. Дерматовенеролог Тули обратила внимание, что подобные средства придется применять и после исчезновения симптомов, так как курс лечения длительный. Если диагностирована инфекция, то нужно будет пропить антибиотики или противовирусные.