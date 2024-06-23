Как проявляется «болезнь вампиров»

Дефицит ферментов порфиринов приводит к «болезни вампиров»: человек становится чувствителен к солнцу, а кожа вокруг рта грубеет и открывает клыки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал терапевт Евгений Тарасов.

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Порфирия, или «болезнь вампиров» — это редкое генетическое заболевание, которое связано с нарушением синтеза ферментов порфиринов. Характерный симптом этого состояния — чувствительность кожи к солнечному излучению.

«Люди с порфирией получают ожоги кожи при нахождении на солнце. Также происходит поражение хрящей ушей и носа, искривляются пальцы, кожа около рта грубеет, натягивается и открывает клыки, поэтому порфирию и называют «болезнью вампиров», — объяснил Тарасов.



Также у больных порфирией могут возникать боли в животе, расстройства психики, хроническая усталость, бессонница.

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