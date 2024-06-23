О каких проблемах со здоровьем говорит онемение языка

Онемение языка может стать неприятным явлением и указывать на серьезные проблемы со здоровьем, пишет издание Wday.

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Причины недуга

Медики называют онемение языка парестезией. Причин может быть очень много, и некоторые из них представляют реальную опасность.

Язык иногда немеет после лечения зубов у стоматолога, если в ходе удаления зуба врач случайно задел нерв. В этом случае чувствительность вернется со временем самостоятельно.

Неправильный прикус или неверно поставленные зубные протезы, а также прием некоторых лекарств приводят к парестезии. Если это устранить, недуг пройдет довольно быстро.

Тем не менее, существуют причины онемения, которые указывают на серьезные проблемы в организме.

Так, это могут быть заболевания шейного отдела позвоночника, щитовидной железы, органов нервной и пищеварительной системы, сахарный диабет и еще несколько сердечно-сосудистых заболеваний.

Онемение языка является симптомом скорого инфаркта или инсульта – в этом случае специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу.

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Парестезия возникает из-за аллергических реакций. Иногда аллергию провоцируют даже зубная паста или жевательная резинка, если организм реагирует на какой-то их компонент.

Если вы сталкиваетесь с этим недугом довольно часто, эксперты призывают проверить, достаточно ли вы получаете витамина В12.

Кстати, онемение языка испытывают люди при стрессе, повышенной нервозности или депрессии.

Таким образом, причин парестезии так много, что без помощи квалифицированного врача разобраться почти невозможно.

Что делать, если онемел язык

Нарушение чувствительности может затронуть как язык целиком, так и лишь его кончик. Часто оно сопровождается покалыванием и жжением.

Пройдите полное обследование, включая сдачу анализов на витамины и на аллергены. Специалисты считают, что следует посетить стоматолога, невролога и эндокринолога. Также задумайтесь о том, переносили ли вы какие-либо заболевания за последний год, принимаете ли лекарственные препараты, из чего состоит ваш рацион и что вы используете для ухода за полостью рта.

Если в ходе обследования выяснилось, что язык немеет из-за нервных расстройств, то вам помогут массаж, корректировка режима дня, расслабляющие ароматические ванны и полное исключение стрессовых ситуаций.

Эксперты напоминают, что самолечением заниматься ни в коем случае не стоит: это не только затянет поход к врачу, но и может усугубить проблему.