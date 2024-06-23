Пищевая непереносимость: мифы и правда, как бороться

Врач и эксперт в области диетологии Ольга Иванова рассказала, действительно ли исключение определенных ингредиентов из рациона может позитивно повлиять на состояние здоровья, передает издание Buro.

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В последнее время все чаще говорят об аллергии на тот или иной продукт, ориентируясь на результаты тестов и рекомендации блогеров. Однако аллергия и пищевая непереносимость – две разные вещи.

По словам специалиста, непереносимость проявляется как неспособность организма переварить продукт, что приводит к диарее, вздутию, тошноте, утомляемости, а также к головной боли и боли в животе. У аллергии другие механизмы и проявления, однако иммунная реакция возникает в обоих случаях.

Чаще всего непереносимость возникает на глютен, лактозу, фруктозу, гистамин и различные пищевые добавки.

Существует много мифов, которые могут запутать обывателя. Три главных заблуждения перечислила врач.

Миф первый: пищевая непереносимость всегда обусловлена генетикой

Действительно, она наследуется, однако состояние может возникать и по иным причинам. Например, хронический и сильный стресс способен привести к непереносимости ряда продуктов. Это происходит из-за спазма сосудов и гормонального сбоя, вследствие чего органы ЖКТ не могут нормально переваривать пищу.

Врач советует сначала расслабиться и ни в коем случае не заедать стресс.

Миф второй: Пищевую непереносимость с точностью до 100% можно доказать лабораторными тестами

Не всегда это работает именно так: тесты могут показать серьезную непереносимость продукта, а в реальной жизни симптомы отсутствуют.

Эксперт советует вести дневник питания и записывать реакции организма, после чего исключить подозрительные продукты из рациона на две недели.

Миф третий: Вызывающие непереносимость продукты нужно навсегда убрать из рациона

Иногда для избавления от неприятных симптомов достаточно исключить тот или иной продукт на 2-4 недели. Но, как утверждает специалист, чем дольше наблюдалась непереносимость, тем больше потребуется времени для избавления от нее.

В целом улучшения самочувствия можно добиться примерно через месяц после корректировки питания.