Радуга языка: на какие состояния организма указывает цвет языка

Язык должен быть здорового розового цвета. Однако некоторые заболевания и состояния могут изменить его оттенок, говорит стоматолог Дипак Аулак.

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Так, толстый белый налёт по всей поверхности языка или на его отдельных частях может быть признаком анемии, скарлатины, красного плоского лишая, лейкоплакии, язв во рту и молочницы.

Жёлтый или коричневый язык обычно является индикатором наличия бактерий в результате плохой гигиены полости рта, курения, употребления алкоголя, кофе или чёрного чая. Обезвоживание, а также продукты, содержащие тимол, ментол, гамамелис, перекиси и эвкалипт, могут стать причиной жёлтого налёта на языке.

Причиной оранжевого языка обычно является плохое состояние полости рта. Но в некоторых случаях этот признак может быть следствием приёма определённых антибиотиков или употребления продуктов, содержащих бета-каротин.

Ярко-красный язык, который часто называют «клубничным языком», может быть признаком целого ряда заболеваний. Он может указывать на пищевую или лекарственную аллергию, дефицит витамина B, скарлатину, эритроплакию (потенциальное предраковое состояние) и глоссит.

Язык может стать чёрного цвета из-за плохой гигиены полости рта, курения, жевания табака, приёма некоторых лекарств, лучевой терапии, а также являться признаком диабета или ВИЧ. Фиолетовый язык сигнализирует о плохом кровообращении или сердечном заболевании.

Зелёный оттенок является результатом плохого состояния полости рта, курения, сухости во рту или приёма определённых лекарств, а синий может указывать на цианоз (недостаток кислорода в крови) и сепсис.