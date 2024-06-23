Научно доказана эффективность средиземноморской диеты в предотвращении смерти из-за болезней сердца и других причин. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«Понятие «средиземноморская диета» было предложено американскими диетологами Ансельми и Маргарет Кейс. В 1950-х годах они систематизировали правила питания итальянцев, испанцев и греков. У этих народов был отмечен самый низкий уровень распространенности болезней сердца и летальных исходов (минимум — в Греции)», — рассказала врач.



Средиземноморская диета включает потребление большого количества фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, умеренное потребление алкоголя и низкое потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жирных кислот».