Очень популярный в России овощ может нанести серьёзный вред здоровью. Речь идёт о репчатом луке, который раздражает желудочно-кишечный тракт, провоцируя обострение язвенных болезней, гастрита, панкреатита и колита.

Об этом в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказала врач-нутрициолог Марина Тарантул.

«Сырой лук может вызвать дискомфорт в пищеварении, изжогу или кислотный рефлюкс (забрасывание кислоты из желудка в пищевод)», – подчеркнула она.



Кроме того, предупредила специалист, лук в большом количестве противопоказан тем, кто страдает ишемической болезнью, нарушениями ритма сердца и высоким давлением.

Дело в том, что, по словам нутрициолога, овощ может спровоцировать скачки артериального давления, а также разжижает кровь.

«Ещё репчатый лук в любом виде токсичен для кошек и собак. От одного раза у животного, скорее всего, ничего не будет, но при систематическом поедании овощ может привести к отравлению или анемии», – резюмировала Тарантул.



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