В Петербурге врачи вернули подростку способность дышать после инсульта

Врачи-оториноларингологи Педиатрического университета вернули способность нормально дышать подростку, перенесшему инсульт. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

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В 2021 году 12-летний мальчик перенес инсульт. Из-за поражения головного мозга начались проблемы с дыханием и глотанием, решением которых стали трахеостома и гастростома. Врачи спасли жизнь пациента, начался длительный курс реабилитации.

Школьник стал постепенно возвращаться к прежней жизни, но отверстие в трахее оставалось помехой для восстановления. Его родители обратились к врачам Педиатрического университета, и семью пригласили на обследование. К операции по удалению трахеостомы медики долго готовились, поскольку, мальчик отвык нормально дышать.

«Нет никаких секретных и суперсовременных методик, но важны опыт и комплексный подход, которые есть в клинике Педиатрического университета», — отметил заведующий оториноларингологическим отделением Дмитрий Бреусенко.



Отверстие в трахее, из которого убрали трубку, скоро затянется, подросток уже дышит самостоятельно.