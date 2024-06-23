Психиатр объяснил, что опасно употреблять при приеме антидепрессантов

Прием антидепрессантов, как и других лекарств, обязывает пациента придерживаться определенных правил. Например, о некоторых напитках на время лечения придется позабыть. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, что нельзя совмещать с приемом антидепрессантов и какие негативные последствия могут наступить от употребления «запрещенки».

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Эксперт рассказал, что главным условием при приеме антидепрессантов является отказ от алкоголя. «Коктейль» из спиртного и лекарств приведет ко множеству побочных эффектов разной степени тяжести.

— Это могут быть слабые последствия, например, тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, неприятные ощущения в теле. Могут проявиться усиление сонливости, затуманивание сознания, вплоть до дереализации, резкое ухудшение психического состояния, — перечислил психиатр. — Также, как правило, на время медикаментозной терапии депрессии врачи рекомендуют отказаться от кофе, потому что он повышает тревожность.



А вот запретов в еде, по словам психотерапевта, на время лечения практически нет: чаще всего пациентам советуют просто придерживаться здорового образа жизни, ограничить прием сладкого и простых углеводов. При этом продуктов, которые могли бы улучшать работу антидепрессантов, нет. И даже призванная поднять настроение шоколадка не окажет сильного эффекта.

— Прямой связи между употреблением определенной еды и улучшением настроения нет. Это больше такие мифы и легенды. Либо это влияние очень низкое. При депрессии поможет только медикаментозная терапия либо психотерапия — психологические техники, которые улучшают настроение и снижают тревожность, — заверил Вилков.



Психиатр добавил, что на время лечения врачи рекомендуют включить в рацион фрукты, ягоды, здоровые белки и углеводы.

В последние годы все больше людей чувствуют тревогу, апатию и депрессивные состояния, в связи с чем задумываются о приеме антидепрессантов. Но выбор подходящих препаратов — это важный и индивидуальный процесс, который требует внимательного и компетентного подхода. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Евгения Фомина, как правильно подобрать антидепрессанты и какие могут быть побочные действия, если назначить их себе самостоятельно.