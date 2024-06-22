В России предложили отказаться от страховой медицины. В чём причина

По его мнению, сохранению здоровья населения и повышению рождаемости могут помочь финансирование из бюджета и «стабильно высокие оклады» у врачей. Похожее мнение уже не раз звучало от депутатов. Они считают, что между пациентом и клиникой не должно быть никаких промежуточных звеньев.

© Секрет Фирмы

Почему хотят убрать страховую медицину

Зарплаты врачей и медицинских сестёр не могут быть низкими, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его мнению, нужно «прекратить играть в страховую медицину». Должно быть прямое бюджетное финансирование: медики должны получать не за количество посещений, а иметь стабильные высокие оклады. Причём нужно, чтобы они были одинаковыми во всей стране, за исключением коэффициентов, связанных с удорожанием жизни.

В России необходимо отказаться от страховой медицины, чтобы повысить зарплаты врачам, отметил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его мнению, необходимо объединить бюджетные деньги и средства Фонда ОМС, чтобы использовать их для повышения зарплат врачам через областные и районные здравотделы.

А в 2020 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно реформировать систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Я не считаю, что у нас есть страховая медицина», — сказала она.

По мнению Матвиенко, российская система ОМС была и остаётся очень формальной. Страховые компании в ней «промежуточное звено», которое «перекачивает» деньги Фонда ОМС в больницы.

Сколько зарабатывают врачи в России

По итогам 2023 года среднемесячная зарплата врачей выросла на 11 400 рублей, рассказали в Минздраве. В 2022 году она была чуть больше 102 000 рублей, следует из статистики.

Медперсонал среднего звена в 2023 году в среднем получал 54 600 рублей, а младшего — 47 500 рублей.