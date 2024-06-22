Какие могут быть причины одышки, не связанные с легкими

Одышка во время физической активности может указывать на опасные заболевания. При их прогрессировании ощущение нехватки воздуха может появиться и в покое. Об этом рассказала терапевт Анастасия Пермякова, сообщает moi-portal.ru.

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Причинами «легочной» одышки могут быть пневмония, сердечная недостаточность, обострение бронхиальной астмы или ХОБЛ, закупорка легочной артерии тромбом, скопление газов за грудиной, вдыхание инородного тела. Но также ощущение нехватки воздуха встречается при анемии, избытке гормонов щитовидной железы, патологиях скелета грудной клетки и нейромышечных заболеваниях.

Если одышка появилась внезапно, она может быть вызвана аллергической реакцией. В половине случаев при этом появляется крапивница — сыпь на коже. Если одышка сопровождается лающим кашлем, снижением артериального давления, болями в животе или появилась в покое, нужна срочная медицинская помощь: эти симптомы характерны для анафилаксии — тяжелой аллергической реакции, угрожающей жизни.