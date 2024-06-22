Почему появляются прыщи на подбородке и как это предотвратить

Прыщи «любят» появляться на подбородке не случайно. В этой зоне множество сальных желез, что делает закупорку пор и размножение бактерий более вероятным. И хотя дерматологи вполне успешно справляются с лечением прыщей, зачастую легче предотвратить их возникновение. «На появление прыщей, как правило, влияют диета, образ жизни, гормоны, бактерии, генетические факторы, уровень стресса и правила гигиены кожи», — объяснила дерматолог Кармен Кастилья в беседе с Yahoo Life.

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Хотя не все из возможных причин мы способны контролировать, специалисты советуют начать с пересмотра рациона и исключить некоторые продукты.

«Это коровье молоко, особенно обезжиренное, сахар и искусственные подсластители, которые повышают уровень инсулина», — считает доктор Азаде Ширази.



Поскольку угревая сыпь на подбородке может иметь несколько основных причин, в домашних условиях обычно используют комплексный подход: косметические антибактериальные, очищающие и восстанавливающие средства для восстановления кожного барьера. Что касается гормональных высыпаний — это нормальная реакция организма. Однако недостаток сна и стресс могут усугубить ситуацию.